Homem é preso por furto no Santos Dumont

A Polícia Civil de Três Lagoas consegiu identificar e localizar o autor de um furto no bairro Santos Dumont em Três Lagoas. O crime aconteceu na noite do último sábado (1) e o acusado foi preso na segunda-feira (3).

De acordo com informações do registro policial, o rapaz foi identificado através de imagens do circuito interno de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Clodoaldo Garcia.

O rapaz, que tem 25 anos, levou uma certa quantia em dinheiro e produtos que estavam prontos para a venda. Depois de preso, ele confessou o crime.