Homem é preso por tráfico de drogas durante operação

Policiais civis da Seção de Investigações Gerais (SIG), de Três Lagoas, em ação conjunta com policiais penais da Penitenciária de Segurança Média, prenderam em flagrante um homem, de 24 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na sextra-feira (16) e foi divulgada nesta segunda (19).

As diligências se deram em apoio à operação “Tridente”, resultante de investigações desenvolvidas pela Polícia Civil no município de Bataguassu, na qual foi apontada a participação de um suspeito de Três Lagoas, em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Diante das provas levantadas, as autoridades policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Batagussu representaram por mandados de busca e apreensão, sendo um deles na cidade de Três Lagoas.

De posse do mandado judicial, os agentes da SIG e policiais penais foram até o endereço das buscas e flagraram o homem com cinco porções de cocaína e mais de R$ 2 mil, em dinheiro.

Ele foi levado para a sede da SIG, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, submetido ao exame de corpo de delito e posteriormente reconduzido às celas da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. As investigações referentes ao caso continuarão para apurar as identidades dos fornecedores e de outros envolvidos na comercialização do entorpecente.

A SIG solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de suspeitos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.