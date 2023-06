Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Planalto

Homem, de 46 anos, foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Planalto, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do Getam (Grupamento Tático Motorizado), do 2°Batalhão de Polícia Militar, realizava fiscalização no bairro, na noite de sábado (10), quando na rua Vicente Leão se depararam com o traficante em atitude suspeita.

Ainda de acordo com o registro policial, homem assim que visualizou os policiais, jogou alguns papelotes no chão na tentativa de ocultar a droga.

Durante a abordagem os policiais constataram que o invólucro plástico contendo em seu interior oito “trouxinhas” de substância análoga a crack (totalizando 1.9 gramas) embaladas, típicas de comércio de entorpecentes. Ao ser questionado sobre a droga o homem declarou que venderia a droga apreendida, bem como informou o valor cobrado em cada “paradinha”.

Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por tráfico de drogas.