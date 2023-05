Homem é preso por tráfico de drogas no Paranapungá

Um homem, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, uma equipe da Força Tática, do 2°Batalhão de Polícia Militar, em fiscalização na noite de terça-feira (9), recebeu denuncias de um ponto de tráfico de drogas, na região. Ao chegar no local foi avistado um homem entregando u objeto a um adolescente, de forma rápida e na sequência o jovem entregou uma quantia em dinheiro.

Ao avistarem os policiais o homem empreendeu em fuga pela praça do bairro, arremessando a mochila, porém ele foi alcançado. E durante abordagem foram localizados 7 gramas de maconha, três cigarros de maconha e R$ 607 em diversas notas. Na mochila os policiais encontraram dois tabletes da mesma droga pesando 141 gramas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.