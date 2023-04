Homem é preso por tráfico de drogas na Vila Haro

Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (12) por tráfico de drogas na Vila Haro, em Três Lagoas. Ele estava com trouxinhas de crack e confessou que venderia a droga em um bar.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, o acusado apresentou nervosismo depois que foi flagrado pelos policiais do Grupamento Especial Tático Motorizado (Getam) em atitude suspeita.

Depois de uma busca pessoal, os militares encontraram em um dos bolsos cerca de 19 pacotes de crack já embalados e prontos para a comercialização.

Ele confessou que venderia cada um por R$10 em um estabelecimento comercial já conhecido nos meios policiais. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).