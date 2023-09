Homem é preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de deficiente

Uma ocorrência de suspeita de estupro de vulnerável foi registrada na Polícia Civil, em Três Lagoas. Uma mulher procurou a delegacia para denunciar um homem, de 46 anos, que seria colega de trabalho e, supostamente, abusou da filha dela, de 53 anos, e possui necessidades especiais. O caso teria ocorrido na tarde, desta terça-feira (26), no bairro Interlagos, região norte de Três Lagoas. O homem foi preso em flagrante.

A mulher solicitou a presença da Polícia Militar, na residência onde mora com a filha, vítima do suposto estupro. De acordo com o boletim de ocorrência, foram os vizinhos que entraram em contato com a moradora informando que um homem, em uma moto vermelha, teria entrado na residência dela e fechado o portão. A vítima estava dentro do imóvel.

Preocupada com a filha, a mulher então ligou para ela e questionou se alguém teria entrado na casa. A filha disse que não e negou que estivesse com alguém. A mãe da menina não acreditou e foi até a residência para verificar o que de fato estaria ocorrendo.

Ao chegar à residência, a mulher encontrou sobre o sofá da sala, uma camiseta e um capacete masculino. Em seguida, flagrou o colega de trabalho, nos fundos do imóvel, tentando pular o muro. Conforme consta no boletim de ocorrência, a menina não soube dizer para a mãe o que o homem fazia lá. A Polícia Militar foi acionada e todos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O suspeito foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e a vítima submetida à exames de corpo de delito e posteriormente levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para exames médicos e medicação de coquetéis anti-HIV e contraceptivos, caso o estupro tenha sido consumado. Após o registro da ocorrência, um inquérito foi aberto para apurar os fatos.