Homem é suspeito de abusar sexualmente da enteada e sobrinha

Um caso de estupro de vulnerável envolvendo duas menores é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas. Uma vítima de 9 anos contou sobre os abusos para uma coleguinha de escola, na sexta-feira (16), na região do bairro Parque São Carlos.

O caso só foi descoberto após a menina relatar aos prantos que seu padrasto havia lhe estuprado naquela manhã. A mãe da vítima foi informada pela mãe da coleguinha. Transtornada com a situacao da filha, foi desabafar com a irmã sobre o caso, momento em que a sobrinha, de 11 anos, ouviu os relatos do abuso que a prima teria sofrido e decidiu revelar que também era violentada pela mesma pessoa.

Ela escreveu uma carta para a mãe revelando que também era abusa sexualmente pelo marido da tia e que tinha medo de dizer o que vinha sofrendo. Mas ao ouvir que a prima de 9 anos também teria sido violentada, tomou coragem em contar sobre os abusos.



As mulher do suspeito e a irmã dela procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi feito o boletim de ocorrência, no sábado (17). No boletim de ocorrência, não consta a identificação do suspeito e nem se houve a prisão dele. O caso estâ em segredo de justiça e será investigado pela DAM.