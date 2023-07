Homem embriagado furta ônibus, bate em muro de residência e acaba preso

Um homem, de 35 anos foi preso após furtar e conduzir um ônibus embriagado, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do pelotão de Trânsito do 2°BPM foi acionada para atender a ocorrência onde segundo informações, o condutor estava sob efeito do álcool. A equipe policial foi informada de que o veículo estava estacionado na rua 28, de onde foi furtado.

Diante das informações os policiais fizeram diligências no bairro, e foram informados de que o ônibus teria se chocado contra o muro de uma casa na rua 30, do mesmo bairro. Moradores informaram que o condutor foi contido e agredido por populares que transitavam no momento do acidente, e que o motorista teria fugido em direção ao Cinturão Verde.

Os policiais conseguiram identificar o condutor, ele fez o teste de alcoolemia onde o resultado foi de 1,20 mg/L. O valor configurou crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Antes de ser preso foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço Atendimento Médico de Urgência), depois foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por direção perigosa sob efeito do álcool.