Homem fica gravemente ferido após bater carro contra caminhão

Um homem de 47 anos, ficou em estado gravíssimo após jogar o carro que dirigia, contra um caminhão na tarde deste sábado (23), na rodovia BR-262, local conhecido como curva do “80”, próximo ao Chácara Imperial, saída para Campo Grande, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 14h50, o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a colisão entre dois veículos, onde uma das vítimas estaria presa nas ferragens. Chegando no local, os militares da UR Unidade de Resgate, pediram apoio ao Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, devido a vítima estar inconsciente e com lesões graves no tórax.

O trânsito foi impedido e a Polícia Rodoviária Federal, acionada. Para os policiais, o motorista do caminhão que saiu ileso, relatou que seguia com destino a Três Lagoas, quando o carro Fiat Uno em alta velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão.

Após a retirada do homem de 47 anos, do veículo, a médica do Samu e os socorristas realizaram o atendimento emergencial no local, que precisou da intubação da vítima, devido o rebaixamento dos sinais vitais. O Samu levou a vítima em estado gravíssimo ao Hospital Auxiliadora, onde ficou aos cuidados dos médicos da Emergência.



Minutos antes, um carro Fiat Uno, da mesma cor e com as primeiras letras da placa, semelhante ao do acidente, teria invadido uma casa, derrubando um portão e o motorista agredido a proprietária do local, que seria ex-mulher do mesmo.

A Polícia Militar teria sido chamada no local, mas o suspeito evadido com o carro.

Não obtivemos a confirmação se ambos os casos estejam ligados, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese, já que pelo relato das testemunhas do acidente, a colisão teria sido propositadamente.