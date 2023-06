Homem foragido é preso após roubar farmácia em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (1º), os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um homem de 32 anos foragido do sistema prisional, logo após ter cometido um roubo no comércio local.

Por volta das 10h, uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão foi acionada a deslocar em uma farmácia localizada na avenida Eloy Chaves, onde o homem pegou vários desodorantes da prateleira e guardou em uma mochila. Um funcionário percebeu e foi questionar, então o autor sacou uma faca e disse: “não vem não, que eu vou roubar mesmo, não chega perto de mim”, saindo do local e fugindo em uma bicicleta.

No local, após visualizar as imagens do sistema de câmeras do estabelecimento, os policiais identificaram o autor e passaram a investigar. Ele foi encontrado no condomínio Tucano, no residencial Novo Oeste. Durante entrevista ele confessou o crime e contou onde estavam os produtos roubados.

Diante os fatos foi dada voz de prisão e ele foi levado até a Delegacia de Polícia.