Homem invade casa da ex-namorada e dorme no sofá

Uma mulher, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência na segunda-feira (23), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, contra o ex-namorado de 26 anos, por violação de domicílio e danos, após o ex invadir a residência dela, na noite de domingo (22).

A vítima relatou que, após o término do relacionamento, há quatro meses, o ex não aceitou o fim e frequentemente a importunava. Em uma tentativa anterior de entrar na residência, ele havia danificado o motor do portão.

No domingo, ao chegar em casa, a vítima encontrou o suspeito dormindo no sofá, após ele ter contratado um chaveiro para abrir o portão. Apesar de insistir para que ele fosse embora, a vítima não acionou a polícia, temendo conflitos para o filho dela de 6 anos, que vê o ex como figura paterna.

Ela solicitou medidas protetivas de urgência, mas não manifestou interesse em processá-lo criminalmente.