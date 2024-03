Homem invade casa e agride ex-mulher no Jardim das Violetas

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada, no sábado (2), para responder a uma ocorrência de violência doméstica. O caso ocorreu na rua do Artesão, localizada no bairro Jardim das Viletas, região Sul de Três Lagoas.

Por volta de meio dia, os policiais foram para o endereço em resposta a um chamado feito pela vítima, através do número 190 da Polícia Militar. A mulher informou que o ex-marido, um homem de 28 anos, havia invadido a residência, agredido-a com socos e chutes, e quebrado o celular dela.

Durante as agressões, o homem também teria empurrado a filha do casal, uma menina de 10 anos, causando-lhe escoriações e fazendo com que ela batesse a cabeça ao cair, acertando assim a irmã mais nova, um bebê de seis meses, que também ficou ferida. Após as agressões, o homem fugiu para evitar a prisão.

Os policiais receberam a descrição do agressor e realizaram buscas na região, localizando-o posteriormente. Ele foi detido e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Durante o transporte até a delegacia, o mesmo se mostrou bastante agitado, debatendo-se e chutando o interior da viatura destinada ao transporte de presos. Dentro da delegacia, ele continuou agressivo, resistindo à prisão e chegando a agredir os policiais militares.

Diante da situação, os policiais precisaram usar técnicas de imobilização para conter o agressor e garantir que a lei fosse cumprida. Ele foi preso pelos crimes de violência doméstica, triplamente qualificada, dano, invasão de propriedade e ameaça.