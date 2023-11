Homem invade posto de saúde e ameaça matar funcionários com arma de brinquedo

Policiais militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem, de 46 anos, por ameaçar funcionárias de um posto de saúde, com uma arma de brinquedo. O caso ocorreu na tarde, desta quarta-feira (22), no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Durante o turno vespertino da unidade de saúde do bairro Santa Rita, as funcionárias acionaram a Polícia Militar após serem ameaçadas por um homem visivelmente agitado, que teria dito que iria matar todos no local. Na ocasião, exibiu uma suposta arma de fogo, semelhante a uma pistola.

Depois de obter informações sobre as características do suspeito, os policiais do Getam iniciaram uma busca pelo homem que, supostamente, estava armado e pilotava uma moto. Após alguns minutos, os militares o localizaram circulando pela avenida Capitão Olyntho Mancini, onde tentaram fazer a abordagem.

Continue Lendo...

Ao perceber que seria abordado, o homem acelerou a motocicleta na tentativa de fugir da polícia, mas sem sucesso. Durante a abordagem, o suspeito jogou a suposta arma no chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após apreendê-la, os policiais constataram que se tratava de uma pistola de chumbinho, idêntica a uma pistola real. Questionado sobre as ameaças, o homem admitiu ter levado a pistola de brinquedo ao posto de saúde, onde ameaçou as funcionárias, alegando necessidade de medicamentos.

O homem foi detido sob a acusação de ameaça e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).