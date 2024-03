Homem joga carro contra portão da ex-mulher e foge após agressão

A Polícia Militar foi chamada às 14h45, deste sábado (23), para atender uma ocorrência de violência, no bairro Jardim Flamboyant, região sul de Três Lagoas (MS).

Ao telefone 190, a vítima relatou que o ex-marido, teria derrubado o portão de sua casa, usando um carro Fiat Uno, de cor preta e posteriormente passado a agredi-la.

A equipe de Rádio Patrulha, foi até o local na rua Custódio Andrews, onde fizeram contato com a mulher. Aos policiais a mulher disse que o ex-marido, teria jogado o carro contra seu portão, quebrado uma cadeira e um celular e agredido a vítima com socos.

Após as agressões o homem teria dado marcha à ré, saído do carro, levantado o portão e fugido com o veículo em alta velocidade, pela Custódio Andrews, sentido bairro Vila Verde. Perguntada se gostaria de ir com os militares, até a Depac, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência, da violência doméstica, a mulher disse que não iria representar criminalmente contra o ex-marido.

Continue Lendo...

Cinco minutos depois, o Corpo de Bombeiros, Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Rodoviária Federal, foram chamados para atender uma colisão frontal, envolvendo um caminhão e um carro Fiat Uno, de cor preta, onde o motorista do carro, estaria preso nas ferragens e em estado grave. A polícia investigada para saber, se o motorista do carro Uno, seria o mesmo envolvido no caso de violência doméstica.