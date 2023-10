Homem joga ex-mulher em fogueira e vítima tem 25% do corpo queimado

Uma mulher, de 27 anos, sofreu queimaduras em 25% do corpo após ser arremessada em uma fogueira feita com suas próprias roupas, durante um episódio de violência doméstica pelo ex-marido, na madrugada de sábado (30). O incidente ocorreu na rua Manoel Custódio de Queiroz, no bairro Quinta da Lagoa, na região Leste de Três Lagoas.

A vítima, que havia se separado do agressor, um homem, de 41 anos, relatou aos policiais que seu ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Após ameaçar incendiar a residência com ela e os filhos dentro, a mulher decidiu sair da cidade. Ao saber dos planos da ex-mulher, o homem invadiu sua casa, agrediu-a com socos e rasgou todas as roupas da vítima.

Depois das agressões, o suspeito se afastou do local, momento em que a vítima juntou as roupas rasgadas e as queimou no quintal de sua casa. Poucos minutos depois, o homem retornou e ameaçou a mulher, empurrando-a contra as roupas em chamas. Isso resultou em queimaduras nos braços, pernas, nádegas e antebraços da vítima, que tentou, desesperadamente, remover os tecidos em chamas de seu corpo.

Uma das crianças, filha da vítima, conseguiu ligar para a Polícia Militar e relatar o ocorrido. Os policiais responderam rapidamente, prestando socorro à mulher e levando-a com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O agressor fugiu antes da chegada dos policiais, embora as autoridades tenham sido informadas de suas características físicas e do veículo em que ele teria fugido.

Durante o atendimento à vítima, uma vizinha se ofereceu para cuidar das três crianças, filhas da mulher, enquanto ela estava sob cuidados médicos para tratamento das queimaduras. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como tentativa de feminicídio e lesão corporal dolosa, conforme a lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica.