Homem leva facada na barriga ao cobrar conserto de freezer no bairro Vila Piloto

Um homem, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, após cobrar o reparo de um freezer na rua 37, bairro Vila Piloto V, região leste de Três Lagoas. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19h, resultando em uma rápida resposta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Ao chegarem ao endereço, os militares depararam-se com uma cena de violência motivada por uma discussão. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria cobrado de um homem, de 32 anos, que realiza concertos de refrigeradores, a devolução de um freezer que estava sob a responsabilidade do suspeito.

A esposa do suspeito, identificada como testemunha, relatou aos policiais que a vítima exigia não apenas a devolução do freezer, mas também o reembolso do valor correspondente. Insatisfeito com a cobrança, o suspeito teria se armado com uma faca, desferindo um golpe no abdômen da vítima.

O homem, gravemente ferido, foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Os médicos do Pronto Socorro informaram que a facada atingiu o fígado, necessitando de intervenção cirúrgica urgente.

Após colherem informações com a esposa do suspeito, os militares dirigiram-se ao hospital para ouvir o relato da vítima, que confirmou a versão apresentada pela testemunha.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como tentativa de homicídio e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. O paradeiro do suspeito permanece desconhecido, pois, segundo a esposa, ele saiu com o carro da família sem revelar seu destino.