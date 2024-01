Homem leva facada na barriga após se negar a comprar cerveja e maconha para "amiga"

A Polícia Militar foi chamada às 02h desta terça-feira (2), para comparecer ao Hospital Auxiliadora, onde uma vítima de tentativa de homicídio, teria dado entrada após ser ferido no abdômen, depois de uma discussão com uma mulher na rua Mizael Garcia Moreira, bairro Paranapungá, Três Lagoas.

Para os militares a vítima, um homem de 41 ano, disse que tomava cerveja e fumava maconha com uma mulher identificada como A. M., desde as 17h do dia 1ª na residência da suspeita. Próximo ao horário do crime, já durante a madrugada de terça-feira, a cerveja e a maconha haviam acabado, a suspeita teria pedido para que a vítima buscasse mais drogas e bebidas alcoólicas.

A vítima C. de S., 41 anos, teria se negado a ir comprar cervejas e maconha, dando origem a uma discussão com a dona da casa, que furiosa com o colega, pegou uma faca e deu um golpe certeiro na barriga da vítima. O homem foi levado ao Hospital Auxiliadora, onde deu entrada consciente e orientado, com uma forte hemorragia abdominal.

Após contar aos militares o que teria ocorrido e dar o endereço da casa, onde a suspeita do crime mora e teria passado a tarde e noite de segunda-feira bebendo cerveja e fumando maconha com a suspeita, a vítima foi levada para à emergência do hospital, onde ficou em observação até ser submetido a exames de urgência.

Foi feito uma incursão dos policiais militares na casa da suspeita, mas não havia ninguém na residência. O caso foi registrado como lesão corporal pelos militares, mas devido a perfuração ter sido no abdômen, poderá evoluir para homicídio simples na forma tentada. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.