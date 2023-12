Homem leva facada na barriga durante discussão no bairro Montanini

Uma briga entre dois homens terminou com um esfaqueado, no final da noite de sábado (10), na Alameda Nove, no bairro Montanini, região Oeste de Três Lagoas. Por volta de 22h30, a Polícia Militar foi chamada pelos moradores, que teriam presenciado a discussão seguida de esfaqueamento. No local, os militares foram informados que a vítima, após ser atingida por uma facada na barriga, teria saído do local.

Os militares receberam informações sobre o suspeito do crime, um homem de 39 anos, e o esconderijo em que ele estava. A equipe foi até lá e ao ser abordado pelos policiais, o suspeito confessou o crime e acabou preso. A vítima, um homem de 35 anos, foi encontrada minutos depois pelos policiais militares perambulando por uma rua do bairro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

A unidade de resgate do 5º GBM (Grupamento de Bombeiros Militares) socorreu a vítima e a levou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde ficou em observação médica. O suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.