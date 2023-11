Homem leva facada na cabeça e se nega dar detalhes à Polícia Militar

Na manhã desta quarta-feira (15), um homem de 43 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após ser alvo de um ataque com faca na cabeça, ocorrido no Residencial Gilson Teixeira, no Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados em resposta a um episódio de violência, onde um homem, visivelmente ensanguentado, havia sido ferido na cabeça por uma faca. Ao chegarem ao local, os militares da Rádio Patrulha encontraram a vítima sendo atendida pelos socorristas do Samu.

Indagado sobre os detalhes do incidente, o homem recusou-se a fornecer informações aos policiais: "Eu não chamei a polícia, isso é um problema meu, eu irei resolver do meu jeito". Os socorristas do Samu informaram à polícia que a vítima apresentava um corte na região esquerda da cabeça, não corria risco de morte, e, após insistência, concordou em ser conduzida à UPA.

Apesar da resistência inicial ao atendimento, o homem acabou convencido e acompanhou os socorristas até a UPA. Posteriormente, ao se recusar a relatar os detalhes do caso e registrar um boletim de ocorrência, os militares da Rádio Patrulha dirigiram-se à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e documentaram um boletim referente a uma tentativa de homicídio. O relato abrangeu todos os detalhes coletados, visando a investigação do caso pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a possível motivação por trás do esfaqueamento.