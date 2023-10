Homem leva garrafada do marido e agressor ameaça policiais

Uma discussão entre dois homens acabou em lesão corporal, após um dos envolvidos, um homem, de 26 anos, agredir o marido, de 23 anos, com uma garrafa de vidro na cabeça. O caso ocorreu na madrugada de sábado (30), na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o relato da vítima, que mantinha um relacionamento conturbado com o agressor há aproximadamente seis meses, os dois saíram na noite de sexta-feira (29), para uma boate, na avenida Ranulpho Marques Leal. Em determinado momento, uma discussão por ciúmes teve início, levando-os a decidir retornar para casa.

Enquanto caminhavam, outra discussão por ciúmes começou. O suspeito pegou uma garrafa de cerveja, que estava na via pública, e a utilizou para golpear a cabeça da vítima, que sofreu um corte extenso no couro cabeludo, resultando em sangramento intenso.

Continue Lendo...

Após relatarem o motivo da briga aos policiais, ambos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registro do boletim de ocorrência, onde dariam suas versões ao delegado de plantão e poderiam buscar as medidas que julgassem necessárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No boletim de ocorrência consta que, ao ser informado de que seria levado à delegacia, o suposto autor das agressões ameaçou e ofendeu os policiais militares com frases como: "Vocês são escravos do estado", "Fora dessas fardas, vocês são uns ninguém" e "As mães, os pais, os filhos de vocês vão morrer, porque eu não fiz nada contra vocês, seus covardes". Além das ameaças, ele fez comentários de baixo calão sobre a intimidade do casal.

Os policiais entregaram o celular do autor na delegacia, onde ele permaneceu detido pelos crimes de lesão corporal dolosa. Além disso, o suspeito teria relatado que representaria criminalmente contra os policiais por terem pegado o telefone dele.