Homem morre após levar diversas facadas no bairro São João

Um homem identificado como Valquírio Francisco Neto, 33 anos, identificado como Erik, morreu após ser espancado e esfaqueado por um grupo de pessoas no início da manhã deste sábado (25), na Beato Frederico Ozanam, no bairro São João, em Três Lagoas.



De acordo com as informações preliminares repassadas a Polícia Militar, no início da manhã dois homens teriam ido até a residência da vítima, na tentativa de pegar de volta uma bicicleta, que segundo as informações passadas a polícia, teria sido tomada por Valquírio, de um devedor.



Segundo esse depoimento a polícia, Valquírio teria percebido a movimentação em seu quintal e saído com uma faca em mãos, momento esse que teria ocorrido uma briga e após ser agredido por essa suposta dupla, um dos agressores teria tomado a faca da vítima e com a mesma, desferido vários golpes contra Valquírio, que morreu no local.

Após o crime, a suposta dupla que seriam moradores do mesmo bairro, teria fugido levado a bicicleta e uma quantidade de drogas, não certa o peso até o momento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas e segundo as informações preliminares, a vítima teria levado aproximadamente 20 facadas. Até o momento em que era escrita essa matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não havia realizado a prisão dos suspeitos e estariam levantando a verdadeira identidade dos suspeitos.



O crime ainda segue em investigação e a Polícia Civil continua ouvindo testemunhas, para apurar as reais causas do homicídio e para averiguar se a informação repassada pelas testemunhas, são as reais causas do assassinato.