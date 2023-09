Homem morre esfaqueado ao ir assistir futebol com colega

Um homem sem identificação até o momento, foi morto a facadas por um desconhecido sem motivos algum, na noite desta sexta-feira (8) na rua José Marciano Pereira, Interlagos, em Três Lagoas.



As primeiras informações, são de que a vítima ainda não identificada, foi convidada por um colega que mora no local, a vir assistir o jogo de futebol pela televisão. No local existe vários quartos que são alugados e um dos moradores, de 21 anos, simplesmente saiu do quarto vizinho e golpeou a vítima no tórax e no braço esquerdo.



Com a facada certeira no peito, a vítima foi a óbito instantaneamente. O suposto autor do homicídio, fugiu levando a arma do crime. A Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito do crime. A vítima não portava documentos, o que está dificultando a identificação.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.