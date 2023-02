Homem não aceita o fim do relacionamento e persegue a ex-mulher

Uma mulher, de 26 anos, acusa o ex-marido de perseguição, por não aceitar o fim do relacionamento. Na última sexta-feira (18), a vítima procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o caso.

De acordo com as informações do registro policial, a vítima manteve o relacionamento com o acusado por três anos, há vinte dias estão separados, no entanto permanecem residindo juntos por motivos financeiros.

Mas segundo a mulher, o homem não aceita o fim do relacionamento e vive a importunando com ligações telefônicas e perseguindo pela cidade.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima desconfia que o acusado tenha instalado um rastreador em sua motocicleta para segui-la.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.