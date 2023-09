Consumidor faz compra no valor de R$ 6,7 mil em loja e não recebe produtos

Um consumidor procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência por estelionato contra os donos de uma loja especializada em portas e janelas, em Três Lagoas. Consta no boletim de ocorrência que no dia 28 de julho, o homem, de 49 anos, teria feito uma compra no valor de R$ 6,7 mil na loja e, desde então, os produtos não foram entregues na data prevista.

A vítima alega que o comerciante está enrolando a situação e que teria dito que entregaria os produtos. No entanto, nos últimos dias, segundo o consumidor, o comerciante não atende mais o celular e quando ele vai até a loja é atendido por um funcionário, que diz que o proprietário está em viagem.

Acreditando que não verá os produtos pagos e nem terá o estorno do dinheiro, a vítima procurou a 3ªDP para registrar o boletim de ocorrência.