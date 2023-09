Homem perde R$ 500 ao tentar comprar carro em 'falso anúncio' por meio de aplicativo

Nesta sexta-feira (22), um homem, de 29 anos, dirigiu-se à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas, após ser vítima de um golpe relacionado à suposta venda de um carro anunciado em uma rede social.

O homem informou à delegacia que, na quinta-feira (21), havia se interessado por um veículo listado no aplicativo. De acordo com o relato da vítima, o vendedor havia anunciado o carro por um valor inicial de R$ 1 mil, acrescido de quatro parcelas de R$ 500 cada.

Impressionado com a oferta apresentada pelo suposto vendedor, a vítima manifestou interesse em prosseguir com a negociação e foi instruída a contatar o golpista pelo WhatsApp. Por meio deste aplicativo de mensagens, o fraudador orientou a vítima a realizar um pagamento antecipado através de uma transferência PIX.

Confiante nas orientações fornecidas pelo golpista, a vítima realizou dois depósitos no valor de R$100,00 e R$400,00, respectivamente, usando o sistema de pagamento PIX fornecido. No entanto, após as transações, o estelionatário bloqueou o contato da vítima no WhatsApp, recusando-se a responder a qualquer comunicação subsequente.

Infelizmente, a vítima percebeu tarde demais que havia caído em um golpe e, como resultado, dirigiu-se à Depac para registrar um boletim de ocorrência.