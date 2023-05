Homem que ateou fogo em roupas e documentos da ex-mulher é novamente preso

Um homem, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil de Três Lagoas por atos de violência doméstica contra a ex-mulher, de 33 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido, nesta quarta-feira (31), pela SIG (Seção de Investigações Gerais), com o apoio e informações levantadas pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), na residência do suspeito, no bairro Jardim Carandá.

De acordo com a polícia, a vítima apresentava histórico de violência doméstica desde que havia se separado do suspeito, sendo que em certa ocasião, ele, inclusive, ateou fogo em suas roupas e documentos. Naquela época, a mulher havia solicitado medidas protetivas de urgência, as quais foram determinadas judicialmente. Dias depois, após descumprimento da ordem judicial, o homem foi preso em flagrante delito. No entanto, lhe foi concedida a liberdade provisória.

No início do mês de março, a mulher procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM) narrando novas ameaças e danos por parte do ex-marido. Foi decretada a prisão preventiva do agressor pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal desta Comarca, em 29 de maio deste ano.

Ele foi levado para a SIG e após a realização do exame de corpo de delito, encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanecerá à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população, com informações sobre a prática de crimes e localização de suspeitos foragidos da Justiça. As denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.