Homem sofre atentado em bar após crise de ciúmes de atirador

Um homem de 32 anos, acabou atingido por um disparo de arma de fogo, em um bar na noite desta terça-feira (5), na rua Marechal Deodoro da Fonseca, cruzamento com a rua Quinzinho de Campos, no bairro Santos Dumont II, região Sul de Três Lagoas (MS).



A vítima que mora a poucos metros do bar, relatou que havia ido ao local e conversava com amigos, quando acabou sendo abordado por um homem de 33 anos, acompanhado de outros dois homens.

Segundo a vítima, o suspeito seria marido de uma mulher, que dias atrás a vítima teria perguntando em um evento familiar, se a mesma estaria casada ainda com o suspeito. Após a mulher relatar para o marido, que teria sido questionada pela vitima, se estaria solteira, o mesmo teria ficado enciumado.

Nesta noite o suspeito foi até o bar, onde a vítima estava, e com outros dois homens, teriam passado a agredir a vítima e dura te as agressões, o homem de 33 anos, sacou um revólver e apontou em direção a cabeça da vítima.



A vítima disse aos policiais que o suspeito teria efetuado um disparo, e para a sorte da vítima, errado o alvo. Após quase ser executado com um tiro na cabeça, a vítima teria se levantado e tentado correr para sua casa, momento esse que o suspeito efetuou outro disparo em direção à vítima, acertando de raspão.



Após a tentativa de homicídio, o suspeito e os dois comparsas teriam fugido em um VW Gol, modelo anos 90. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), esteve no local e a vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Força Tática da Polícia Militar foi até a casa do suspeito que tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio, mas a esposa do suspeito, teria informado aos policiais que o marido não estava em casa.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como tentativa de homicídio simples e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.