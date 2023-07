Homem suspeito de ter matado 'Peixe' é preso pela polícia em residência

Cinco meses depois do assassinato de Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, popularmente conhecido como ‘Peixe’, o suspeito de ter cometido o crime foi preso. O mandado de prisão preventiva foi cumprido, na manhã desta quarta-feira (26), em Três Lagoas, pela 1ª Delegacia da Polícia Civil. O homicídio ocorreu na noite de 18 de fevereiro de 2023, no cruzamento das ruas Duque de Caxias com a Paranaíba, no Centro. ‘Peixe’ foi morto a tiros e facadas.

O suspeito se apresentou à delegacia três dias depois do crime, foi ouvido e liberado por que não houve flagrante. Agora, acabou preso preventivamente. De acordo com o delegado da 1ªDP, Marcílio Ferreira Leite, o homem foi encontrado na própria residência e deverá ser encaminhado ao presídio local.

Declarações

À época do crime, em entrevista à equipe de reportagem do Jornal do Povo, o suspeito, que preferiu não divulgar sua identidade, disse que ambos se conheciam há muitos anos e que tinham uma relação bastante próxima.

Todavia, depois de alguns desentendimentos, eles se afastaram. No dia do crime, o suspeito diz que encontrou com ‘Peixe’ por acaso e que o chamou para conversar com a intenção terminar com as desavenças. A vítima então teria agredido o suspeito, que estava armado.

Ambos teriam entrado em luta corporal e ‘Peixe’ teria tentado tomar a arma. Ele disse também que, temendo contra a própria vida, efetuou os disparos.