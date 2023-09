Homem tem carro roubado e leva coronhadas de ladrões no Guanabara

Um homem, de 52 anos, acabou sofrendo um ferimento na cabeça após levar uma coronhada durante um assalto na madrugada de domingo (3), em frente ao Centro de Referência de Assistência Social e Educacional (Crase) “Coração de Mãe”, na avenida Clodoaldo Garcia, Guanabara, região sul de Três Lagoas.

Por volta de 2h de domingo, a Polícia Militar recebeu uma informação de que cinco pessoas teriam rendido um homem. Um dos ladrões teria usado um revólver, anunciado o assalto e com a arma dado uma coronhada na cabeça da vítima, que acabou sofrendo um corte na cabeça, para roubar um veículo de passeio de cor azul.

A Força Tática da Polícia Militar foi ao local e não encontrou a vítima. Aos militares uma pessoa teria relatado, que o homem havia sido socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Continue Lendo...

A equipe policial realizou rondas pelas regiões dos bairros Guanabara, Vila Haro, São João e adjacentes, mas não foi localizado o veículo. Por volta de 7h de domingo, moradores do Jardim Carioca ligaram para a PM, relatando que um carro com as mesmas características, estaria abandonado na rua Sebastião Fenelon da Costa. A equipe do Batalhão de Trânsito da PM foi ao local e durante checagem ao sistema da Secretaria de Segurança Pública, foi confirmado que o veículo era o mesmo que os cinco bandidos haviam roubado durante a madrugada.

Após o roubo, os suspeitos abandonaram o carro com uma roda amassada e o pneu furado, além de várias avarias no para-choque devido a tentativa de fuga dos ladrões. O guincho da PM rebocou o veículo até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o boletim de ocorrência foi registrado. O caso será investigado pela 3ª DP-C (Delegacia de Polícia Civil).