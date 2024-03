Homem tem perna quebrada a marretada no Interlagos

Um homem de 37 anos, foi socorrido pelo Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, após ser agredido com uma marreta e ter a perna direita quebrada, nesta madrugada de sábado (23), na rua Rui Amadeu Falco, bairro Interlagos, Três Lagoas (MS).



Por volta de 2h a Polícia Militar e o Samu, foram chamados no local, onde uma pessoa estaria sendo agredida por dois homens. No local os socorristas do Samu, encontraram a vítima caída na via pública.

O homem que estaria com fratura exposta da tíbia e fíbula, relatou que estava passando pela rua, quando teria presenciado uma discussão entre três pessoas e se envolvido no entrevero.

Logo em seguida, dois homens envolvidos na briga, sendo pai e filho, teriam lhe agredido e um dos agressões de posse de uma marreta, lhe dado vários golpes. Com as agressões a vítima acabou tento fratura óssea da perna, onde os ossos acabaram ficando expostos. Assustados com os gritos, a vizinhança ligaram para PM e relataram que estaria havendo uma briga generalizada na rua.



Questionado sobre as características dos autores e endereço, a vítima não soube explicar aos militares. Após coletar a versão da vítima, os militares da Rádio Patrulha, foram para a Depac, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registraram o boletim de ocorrência, por lesão corporal. A vítima foi levada pelo Samu, ao Hospital Auxiliadora, onde ficou sobre os cuidados médicos na Emergência do H.A.