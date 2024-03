Homem tem pertences roubados por dupla em bicicleta no bairro Santa Luzia

Um homem, de 57 anos, foi até à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no sábado (23), para registrar um caso de roubo que teria ocorrido no dia anterior, sexta-feira (22), na rua Angelina Tebet, no bairro Santa Luzia, região Sul de Três Lagoas.

De acordo com o relato da vítima, enquanto caminhava pela rua Angelina Tebet, nas proximidades da escola Sesi, foi abordado por dois homens em uma bicicleta. Um dos suspeitos, posicionado no cano da bicicleta, teria simulado estar armado e exigido os pertences da vítima.

Com receio de uma possível reação violenta por parte dos assaltantes, o homem entregou a carteira e o aparelho celular. Após obterem os objetos, os suspeitos fugiram na direção da Lagoa Maior. No dia seguinte, a vítima procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.