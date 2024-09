Homem tem pick-up de patrão tomada por ladrão após pegar veículo sem autorização

A Polícia Civil de Três Lagoas (MS), investiga um caso de roubo, onde um funcionário de uma propriedade rural, teria se apoderado indevidamente de uma pick-up que pertencia ao seu patrão e posteriormente alegado que o mesmo teria sido roubo, nas imediações da avenida Filinto Miller, centro de Três Lagoas (MS).

A vítima de 37 anos, foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde informou que no final da noite de sexta-feira (30), dormia quando o funcionário de sua propriedade rural, teria acessado a cede da fazenda e se apoderado das chaves da caminhonete Ford Ranger de cor cinza e deslocado para a área urbana de Três Lagoas (MS).

Segundo a vítima, após se apoderar do veículo sem autorização do patrão e seguir para à cidade, o funcionário teria ligado para o patrão por volta de 5h da manhã de sábado (31), informado o ocorrido e que ao chegar em Três Lagoas, teria parado o veículo na avenida Filinto Miller, próximo ao cruzamento com a rua Zuleide Perez Tabox, área central, onde um homem trajando blusa de frio, bermuda e sapatos brancos, teria o rendido e anunciado o roubo, tomando a pick-up e fugindo longo em seguida.

Após tomar conhecimento da situação o produtor rural procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.