Homem tenta agredir a mãe após recusar pedido de ajuda na empresa da família

Na noite desta quinta-feira (30), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de dano e ameaça envolvendo um homem, de 25 anos, e a mãe dele, uma mulher de 46 anos. O caso ocorreu no hotel da família, localizado na rua Evaristo de Almeida, bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Por volta das 21h, a polícia foi chamada ao local após a mãe solicitar ao filho que ajudasse com as funções do hotel, que é de propriedade da família. De acordo com a vítima, o funcionário do hotel estava de folga devido ao feriado, e a família estava responsável pela gestão. Após passar o dia atendendo clientes, a empresária precisava de um momento de descanso e pediu ao filho que assumisse o turno da noite. No entanto, o pedido causou irritação no rapaz, que tinha planos de sair com a namorada.

O homem recusou-se a assumir o plantão noturno, levando a mãe a questionar a responsabilidade dele em ajudar nos negócios da família. Enfurecido, ele começou a gritar com a mãe e avançou sobre ela. A empresária correu para dentro do hotel e trancou-se atrás de uma porta de vidro para se proteger. O filho, ainda mais irritado, tentou seguir a mãe e chutou a porta de vidro, quebrando-a. A namorada do agressor interveio, tentando evitar que ele agredisse a mãe, o que o fez desistir e sair do local em um carro.

Uma viatura da Polícia Militar foi ao local e conversou com a vítima. Em seguida, realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas sem sucesso. Os policiais registraram o boletim de ocorrência por dano e violência doméstica (ameaça) na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e o caso será encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil.