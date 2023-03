Homem tenta atacar o próprio pai com um facão no Jardim das Acácias

Um homem de 37 anos precisou ser contido pela Polícia Militar na última segunda-feira depois de ter ameaçado o próprio pai com um facão no Jardim das Acácias em Três Lagoas. Ele estaria em surto.

A PM foi acionada pelos vizinhos que relataram as agressões e ameaças do rapaz ao seu pai. Ele foi flagrado com o facão nas mãos, porém desobedeceu a ordem para lagar o objeto e começou a atirar objetos nos policiais.

Transtornado, o homem partiu para cima da PM e tentou desferir golpes de facão. Ele foi contido com disparos de arma de fogo, depois que a arma de choque não conseguiu pará-lo. Depois de atingido ele foi socorrido ao Hospital Auxiliadora.