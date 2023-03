Homem tenta esfaquear esposa e é contido com uma panelada na cabeça

Um homem, de 44 anos, completamente embriagado e alterado chegou em sua residência e tentou esfaquear a esposa sendo contido por uma panelada na cabeça. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (20), por volta das 21h30, no Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar, foi acionado pelos vizinhos que ouviram a briga do casal.

No local, a vítima uma mulher, de 45 anos, relatou que o marido com quem convive há 23 anos chegou embriagado e alterado, onde começou uma discussão ofendendo a mulher e as filhas.

Ainda de acordo com o relato da vítima, o homem acusava a mulher e as filhas de “evangélicas quenga, rapariga, vagabunda e eu vou te arrebentar”.

Em seguida o homem começou a destruir um forno elétrico, a tampa do fogão e jogou um televisor de 32 polegadas pela janela.

Uma das filhas contou que o pai pegou uma faca com intenção de ferir a mãe, com medo a mesma saiu correndo para a rua. Para se defender a mulher jogou uma panela na cabeça do homem o qual causou um pequeno corte.

Os policiais questionaram o suspeito sobre o ato de fúria, e o mesmo, relatou que os objetos danificados eram de sua propriedade.

Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

Ás vítimas desejam a representação criminal em desfavor do autor e solicitam por medidas protetivas de urgência.