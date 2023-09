Homem tenta matar ex-mulher e sogra a tiros em lanchonete

Uma ocorrência de tentativa de feminicídio foi registrada, na noite de quinta-feira (7), em Três Lagoas. O caso ocorreu em uma lanchonete, na rua Mário de Andrade, bairro Jardim Dourados.

Por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada ao local, onde duas vítimas do sexo feminino haviam sido alvo de disparos de arma de fogo. Uma das vítimas, de 21 anos, relatou que o seu ex-marido, de 28 anos, atirou cinco vezes contra ela e sua mãe, de 58 anos. As duas conseguiram escapar dos disparos ao se abrigarem atrás de um veículo.

A jovem relatou que seu ex-marido também era envolvido com drogas e mantinha uma boca de fumo em sociedade com outra pessoa. Ciente do local que serviria como ponto de venda de drogas, a Força Tática foi ao endereço, mas não encontrou ninguém.

A equipe policial realizou uma vistoria na residência suspeita, que fica na rua Marcílio Dias, bairro Oiti. No local, os militares descobriram uma quantidade significativa de entorpecentes, incluindo 1,8 kg de maconha e 150g de cocaína, além de seis cartuchos de munição calibre 38 deflagrados encontrados sobre o sofá.

Após intensa busca pelos suspeitos, os militares conseguiram localizar o atirador, bem como seu cúmplice, ambos com 28 anos. Os dois foram presos em flagrante por dupla tentativa de feminicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

As duas vítimas não sofreram ferimentos graves. Após prestarem depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), as duas foram liberadas.