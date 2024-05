Homem tenta puxar namorada para dentro de casa e leva tijolada na cabeça

Um caso de agressão decorrente de violência doméstica, foi registrado na noite desta quinta-feira (30), após um homem de 52 anos, ser agredido com tijoladas pela própria esposa, no Distrito Agro urbano do Cinturão Verde, região leste de Três Lagoas (MS).

Por volta de 22h, a (UR) Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, foi até o Cinturão Verde, onde uma mulher, teria agredido o marido com tijoladas e pauladas, deixando o marido com um ferimento na cabeça. A Polícia Militar também foi chamada, e a Força Tática foi até o local para acompanhar a ocorrência.

Para os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, a mulher relatou que namora com a vítima e que ambos teriam passado a tarde, ingerindo bebidas alcoólicas e durante a noite, decidiram ir até um bar, no bairro Vila Piloto, para comerem um espetinho. No local o homem de 52 anos, teria passado a jogar sinuca, apostando o valor de R$50,00.

Ao retornar ao lote onde o homem mora, o casal teria passado a discutir, por conta de o cidadão querer continuar jogando e a mulher querer ir embora. Neste momento a mulher teria dito que iria para casa dela, e a vítima tentado puxar a mulher pelo braço, para que ela entrasse na casa. Segundo a mulher, neste momento o homem teria sofrido uma queda, lesionando a boca.

Segundo a mulher, neste momento o namorado teria continuado na tentativa de leva-la para dentro do imóvel, onde segundo ele, gostaria de conversar com ela. Para escapar do namorado, a mulher teria utilizado um tijolo e uma madeira, para acertar a cabeça do homem e assim escapar das insistências do mesmo em leva-la para dentro do imóvel.

Devido os golpes o homem de 52 anos, acabou sofrendo alguns cortes na cabeça e procurou socorro em um lote vizinho, que chamaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O homem de 52 anos, foi levado para o Hospital Auxiliadora, consciente, orientado e com cortes superficiais na cabeça. A mulher acompanhou o namorado, dentro da (UR) do Corpo de Bombeiros e ao chegar no H.A, conversou com os policiais militares e deu a versão (dela), dos fatos e o caso foi registrado na (Depac) Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal dolosa e será acompanhado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.