Homem usa nome do Shopping Popular de Três Lagoas para aplicar golpes

No Shopping Popular de Três Lagoas, há relatos de que um homem está se passando por lojista e possivelmente aplicando golpes no comércio local. O suspeito se apresenta como vendedor de ar-condicionado, visitando lojas no centro da cidade e oferecendo também robôs de limpeza.

O golpista se apresenta como Daniel e diz ter uma loja no Shopping Popular, com um box no local. Ele solicita dinheiro à vista, alegando que usará os fundos para buscar os aparelhos no Paraguai.

A presidente da Associação dos Lojistas do Shopping, Alessandra Madia, informou que alguns comerciantes já procuraram o suposto vendedor. Ele convence suas vítimas de que é dono de um box no shopping, solicitando que retirem os produtos pessoalmente, mediante pagamento antecipado.

Alessandra Madia tentou registrar um boletim de ocorrência contra o estelionatário na polícia, mas foi informada de que somente as vítimas poderiam fazer o registro. Por conta da vergonha de terem caído no golpe, alguns comerciantes preferem o anonimato, dificultando o processo de denúncia.

