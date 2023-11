Homem volta para casa baleado e morre a espera de ambulância

Por volta de 4h da manhã, a vítima Paulo Sérgio de Andrade, teria chegado em casa reclamando de fortes dores no peito e pedindo por socorro. Familiares ligaram para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e segundo os familiares, o resgate teria demorado 1h, para chegar no imóvel, só as 5h da manhã e que a vítima já estaria em parada cardíaca.

Segundo os familiares, os socorristas do Samu teriam tentado reanimar Paulo, mas sem sucesso e o óbito foi confirmado. A Polícia Militar foi chamada e isolou o local, para o trabalho da perícia técnica da Polícia Científica. No local, os policiais não encontraram nenhuma arma de fogo, que pode descartar um disparo acidental.

Devido Paulo Sérgio de Andrade, ter chegado na residência já ferido e não dar informações para os familiares do ocorrido, os trabalhos de levantamento das primeiras informações, para que a polícia, tivesse um linha de investigação ficou comprometida.

Após a remoção do corpo para o IMOL (Instituto de Medicina Odontológica Legal), o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como morte a esclarecer e será investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) e 3ª Delegacia de Polícia, da Polícia Civil. Para os policiais, os familiares teriam relatado que a vítima, fazia uso de drogas e que constantemente tinha problemas por conta do entorpecente.

Um homem de 45 anos, identificado como Paulo Sérgio de Andrade, foi morto com um tiro de arma de fogo no peito na manhã deste domingo (5), no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.