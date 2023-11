Homem xinga policiais, faz gesto obsceno e acaba preso na área central

A Polícia Militar prendeu um homem, de 29 anos, por desacato e desobediência, após o suspeito xingar e fazer gesto obsceno para os militares. O fato ocorreu, na noite dessa terça-feira (31), na avenida Capitão Olyntho Mancini, no cruzamento com a rua Duque de Caxias, no Centro de Três Lagoas.

A equipe da Ronda Escolar da Polícia Militar realizava monitoramento ostensivo no cruzamento, quando o suspeito passou pelos policiais, a pé, e fez gesto obsceno com o dedo. Depois, passou a proferir várias palavras ofensivas. Os militares teriam dado ordem para que ele parasse e fosse revistado.

No entanto, o homem continuou com os xingamentos e desafiado a PM. Ele precisou ser contido e algemado, por resistir às tentativas dos policiais em revistá-lo. Segundo os militares, foi preciso utilizar de força física para conter o suspeito.

Continue Lendo...

Ele foi preso por desacato e desobediência e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O suspeito prestou depoimento, foi autuado e liberado para responder em liberdade.