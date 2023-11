Homens armados com faca brigam na rodoviária

Um casal de usuários de drogas foi detido para averiguação, após a Polícia Militar receber denúncias de que o casal e uma terceira pessoa, estariam brigando com facas na tarde deste sábado (4), na Rodoviária de Três Lagoas.



No período da tarde deste sábado, um policial militar de folga, que desembarcava em Três Lagoas, vindo a cidade para negócios pessoais , acabou se deparando com dois homens brigando e armados com facas nas mãos. O militar teria ligado para a Polícia Militar, pedindo uma viatura, para apaziguar os ânimos.



Ao chegar no local, a viatura da Rádio Patrulha e motos do Peltran (Pelotão de trânsito) da Polícia Militar, encontraram apenas um dos envolvidos no entrever e foi feito contato com o mesmo, que se identificou, cimo sendo um colombiano e que estaria seguindo ao estado de São Paulo.

Para os militares, o homem contou que teria sido abordado pelo casal, que teria pedido dinheiro, após a negativa da vítima, o masculino teria sacado uma faca e anunciado um assalto exigindo o celular da vítima. Aos policiais, a vítima contou que carregava uma faca, para descascar laranjas e que teria sacado a mesma, na tentativa de se defender.

Após a vítima reagir e o militar a paisana se identificar, o suspeito e a mulher teriam fugido. Os militares apreenderam a faca da suposta vítima e realizaram rondas pela região, para localizar o casal suspeito.



Durante rondas pela região do bairro Lapa e Santo André, os militares conseguiram localizar o casal, próximo a igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, onde foi dada voz de parada. O suspeito foi revistado e com ele foi localizado uma faca sem cabo, alicate de corte, alicate de calheiro e cachimbo para fumar crack. Com a mulher em uma bolsa, foi encontrado vários esmaltes e um cachimbo de fumar crack.



Questionados sobre a briga na rodoviária, o casal disseram aos militares que na noite de sexta-feira (3), a mulher teria se despido para urinar na via pública, próximo a rodoviária e a suposta vítima, teria chamado a mulher para manterem relações sexuais, após a negativa da mulher, o colombiano teria agredido a mulher com socos e o namorado dela na data de hoje, achou o colombiano na rodoviária e teria resolvido “cobrar satisfação”. Mas negaram a acusação de tentativa de assalto.



A Polícia Militar retornou na rodoviária, mas o colombiano não estava mais pelo local. O casal que já tem passagens pela polícia por crimes de posse de entorpecentes para consumo pessoal e furtos. Foi levado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram fixados para posterior reconhecimento de futuras vítimas e autuados por abordagem para averiguação e liberados.