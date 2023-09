Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Progresso

Uma discussão entre dois homens terminou com um ferido a faca, no final da tarde desta terça-feira (5), no bairro Jardim Progresso, região Oeste de Três Lagoas.

A vítima, de 26 anos, relatou à Polícia Militar que um homem, que conhece apenas por um nome usado em rede social, a teria fechado com uma moto e após iniciar uma discussão, jogado o capacete contra ela. Nessa ocasião, o suspeito teria se desequilibrado e caído com a moto no chão. Os dois homens iniciaram uma discussão, momento em que o suspeito teria retirado um facão de debaixo da camiseta e partido para cima da vítima. Ela conseguiu fugir do local correndo.

Na fuga, entrou em uma casa, mas quando tentava fechar o portão, a vítima foi ferida pelo homem, que também proferiu ameaças. Moradores levaram o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu pontos no corte que levou no tórax.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.