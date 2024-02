Homens em situação de rua brigam na praça Senador Ramez Tebet

A Polícia Militar foi chamada para atender uma briga entre dois homens, em situação de rua, na noite desta sexta-feira (23), na Praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas (MS).

No local, os militares encontraram as vitimas ensanguentadas devido às trocas de agressões. Um dos homens, que havia sofrido um corte na cabeça, após levar uma pedrada, disse à polícia que a briga teria começado após o outro suspeito ter “mexido” com a esposa dele.

Questionados pelos policiais militares sobre se queriam atendimento médico, os dois relataram que não. Temendo que a situação continuasse inflamada entre os dois e acabasse saindo do controle, podendo terminar com a morte de algum dos envolvidos, os militares levaram a dupla para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi feito o boletim de ocorrência, por lesão corporal.