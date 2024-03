Os policiais militares do 2º BPM efetuaram a prisão de dois homens, na tarde de quinta-feira (14), por tráfico de drogas durante uma abordagem de rotina, na cidade de Selvíria.

Durante rondas na região da divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, os policiais abordaram uma dupla, que se deslocava de moto em direção ao estado paulista, no posto fiscal da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Durante a revista, foi encontrado com o passageiro da moto, um homem, de 26 anos, 18g de maconha em um tablete no bolso da bermuda. Com o piloto da moto, foram encontrados 16,9g de maconha dentro do tênis, totalizando 34,9g da substância, que seriam levadas para São Paulo.

Os dois foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, onde prestaram depoimento e foram presos em flagrante. Eles aguardarão a audiência de custódia e, posteriormente, serão transferidos para uma das unidades prisionais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).