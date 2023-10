Horário de Verão não deve retornar em 2023

O horário de Verão, uma medida que há décadas divide opiniões no Brasil, está novamente no centro das atenções, pois, o Governo Federal decidiu não retomá-lo em 2023.

A medida é considerada vantajoso para alguns e desvantajoso para outros. Os apoiadores, alegavam que se sentiam mais dispostos a aproveitar o dia com o horário de verão, enquanto os críticos, argumentavam que era desnecessário e não oferecia benefícios significativos.

Esse sistema, que teve sua primeira edição em 1931, visava otimizar o aproveitamento da luz solar e, consequentemente, economizar energia em um período de crise econômica global. Inicialmente, a medida era aplicada apenas em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul. No decorrer de seus 90 anos de história, o horário de verão passou por cinco interrupções.

Continue Lendo...

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que, em 2023, não é necessária a alteração de horário. A pasta alega que os reservatórios estão em níveis adequados, e a oferta de energia é suficiente para o verão. Além disso, alega que a eficácia do horário de verão diminuiu ao longo dos anos, pois o padrão de consumo de aparelhos elétricos mudou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem abaixo: