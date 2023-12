Horário especial do comércio para o fim do ano começa nesta segunda

O comércio de Três Lagoas ficará aberto até mais tarde a partir desta segunda-feira (11), a jornada especial é para atrair mais clientes nas compras de presentes e comemorações de Natal e Ano Novo.

Para o setor comercial, as festividades de fim de ano são as duas melhores datas do ano, pois aquecem a economia local. Pensando nisso, os comerciantes adotaram um horário especial para atender os consumidores.

As lojas da cidade ficarão abertas até 21h, entre os dias 11 a 15 de dezembro. Já no sábado (16), o comércio ficará aberto até às 17h, e no domingo (17), os pontos comerciais conforme acordo excepcional.

Confira os horários do comércio:

18 a 22 de dezembro – 8h às 22h

23 de dezembro – 8h às 17h

24 de dezembro – 8h às 14h

25 de dezembro – fechado

26 de dezembro – 12h até 18h

27 a 29 de dezembro – normal

30 de dezembro – 8h até 14h

31 de dezembro – acordo excepcional

1º de janeiro de 2024 – fechado

2 de janeiro de 2024 – 12h às 18h