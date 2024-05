Hóspede é preso com drogas em hotel no Jardim Alvorada em Três Lagoas

Um homem, de 18 anos, foi preso após ser flagrado com cargas de maconha em um hotel localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, zona leste de Três Lagoas. A prisão foi feita pela Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta segunda (27).

De acordo com boletim de ocorrência, os militares chagaram no hotel, por volta de 4h30, e imediatamente, o suspeito foi localizado com as drogas, uma carga com duas porções de maconha pesando 14g, e outra carga pesando 450g.

Em depoimento, o suspeito disse que a droga era para consumo próprio, e que ele estaria em Três Lagoas a trabalho e iria retornar para Goiás. O suspeito não contou onde comprou a droga. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como posse de drogas para consumo próprio.