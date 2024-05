Hospital Auxiliadora abre 12 leitos para gestação de alto risco

O Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, agora conta com a unidade Irmã Genny Santini, destinada a gestações de alto risco (GAR). Os doze leitos foram abertos na última terça-feira (7) e, em dois dias, já registraram 70% de ocupação. Do total, dez unidades são administradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto duas são por convênio particular. Os novos apartamentos têm capacidade para duas pessoas, junto com um acompanhante cada.

Os leitos irão atender a demanda dos dez municípios da macrorregião Leste do estado: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

As pacientes serão assistidas por uma equipe multiprofissional, que vai contar com médicos e enfermeiros obstetras, técnicos de enfermagem especializados em maternidade, berçarista, nutricionista, fonoaudiólogo, pediatra, neonatologista, farmacêutico, psicólogo e assistente social.

A gestora da linha materno infantil da instituição, Thieise Calderon, avalia que a demanda para este atendimento é alta na região, e que a necessidade de abertura da ala específica ocorre há anos. “Antes a gente recebia essas pacientes, fazia uma classificação, e encaminhava as que estavam em estado mais grave a dois leitos específicos que já existiam. As outras ficavam nas unidades de internação. Não tinha um lugar só para elas, que ficavam juntas com outras patologias. E isso não é o ideal.”

Com a abertura da unidade, a instituição agora expande os serviços ofertados à maternidade, que contam com o pré-natal, parto e U.T.I. Neonatal. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertos o banco de leite materno, Unidade de Cuidados Intermediários (Ucinco) e Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca). “Estamos muito felizes, porque agora vamos prestar um atendimento humanizado e, melhor ainda, especializado, a essas pacientes”, avalia Thieise.

Alto risco

A gestação de alto risco ocorre quando mulher é diagnosticada com alguma complicação durante a gravidez. Se encaixam neste perfil, crianças e jovens de até 19 anos, mulheres que contraem infecção urinária, ou desenvolvem uma doença hipertensiva gestacional, diabetes, e tem propensão a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia durante o parto.