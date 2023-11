Hospital Auxiliadora abrirá Pronto Atendimento 24h em Água Clara

A 5ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas será realizada no dia 3 de dezembro, no espaço de eventos Arenamix, a partir das 11h. Além de comida e bebida, terão shows e sorteio de prêmios. O convite custa R$ 80, o que dará direito ainda a um prato personalizado de brinde para quem participar. O recurso arrecadado com o evento será utilizado na compra de novas camas para o hospital.

O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon, participou do RCN Notícias da Cultura FM e TVC e deu mais detalhes do evento e como está o funcionamento do hospital.

Qual a importância deste evento para o hospital?

Marco Antônio Calderon É muito importante. São 104 anos de hospital, e o recurso arrecadado vamos reverter na compra de camas novas para atender bem nossos pacientes. Lembrando que, as camas utilizadas atualmente, serão doadas para o Rotary Clube, que faz a reforma e depois disponibiliza para a sociedade. No ano passado, com o evento conseguimos arrecadar R$ 100 mil e comprar algumas poltronas e equipamentos para o setor de hemodiálise. Esse ano queremos trocar as camas. Cada cama custa cerca de R$ 10 mil. Temos 200 camas no hospital, então esperamos trocar pelo menos 10 camas com esse evento.

E quais são as expectativas para o próximo ano?

Calderon A nossa vontade para 2024 é transformar o hospital em reconhecimento social. Estamos cada vez mais fortes trabalhando nisso. Na semana passada tivemos a visita da equipe da ONA [Organização Nacional de Acreditação], que revalidou o selo de acreditação ONA Nível 2. Estamos trabalhando em vários projetos para cada vez mais atender melhor a sociedade em sua plenitude.

E quais são as últimas conquistas do hospital e as novidades?

Calderon A gente está se tornando pioneiro em muitas coisas. Vamos colocar em funcionamento nos próximos dias, o correio pneumático, que nada mais é do que uma cápsula de transporte segura. O material, ou medicamento é colocado dentro dela, e vai direto para a unidade por meio de tubo. Os funcionários não precisarão ficar se deslocando para buscar o medicamento. Também estamos com a ampliação do centro cirúrgico e buscando a abertura da UTI pediátrica de convênios. Já temos a UTI neonatal e o banco de leite.

O serviço materno infantil do hospital tem se destacado, entre outros serviços, como a oncologia. Estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde e tentando conseguir recursos para a instalação do acelerar linear na oncologia. Também estamos ampliando o setor de hemodiálise. Ou seja, o Hospital Auxiliadora já é referência e está se transformando em outros setores. O nosso centro cirúrgico também está cada vez mais moderno e equipado, inclusive, com novos profissionais atendendo.

Então, são muitas coisas que estamos fazendo para atender os pacientes da região, que é composta por dez municípios. Além desses municípios do Estado, atendendo também outras cidades do Estado de São Paulo. Para isso, buscamos recursos junto ao poder público e fazemos uma gestão muito pautada para a excelência dentro do hospital.

Além disso, buscamos apoio de outras formas, como a realização e eventos, como o da costelada, para melhorar cada vez mais o atendimento do hospital, que tem 104 anos, que a toda hora precisa de manutenção, ampliação e equipamentos. Graças à Deus temos o apoio das irmãs salesianas, que estão sempre à frente, levando a espiritualidade.

O hospital é importante por conta da sua resolutividade, qualidade no atendimento e pela questão da espiritualidade, por meio das irmãs, que visitam os pacientes, conversam com a sociedade e participam das missas. Claro que temos falhas. Somos um hospital grande e atendemos 42 mil pessoas por mês. Alguns pacientes podem ficar um pouco insatisfeitos, mas muitos vão estar satisfeitos. Temos 95% de satisfação dos pacientes.

Outra novidade será a instalação da primeira unidade do hospital fora de Três Lagoas?

Calderon Isso, ano que vem vamos abrir a primeira unidade em Água Clara. Será um Pronto Atendimento 24 horas para atender particular e convênio. Até marços do ano que vem, queremos inaugurar essa unidade

O Hospital Auxiliadora atende pacientes de várias cidades da região. Já estava na hora de descentralizar e desafogar um pouco o hospital em Três Lagoas?

Calderon Na realidade estamos indo com a expansão do Estado. E muitas empresas estão se instalando na região, em Água Clara, em Ribas e Inocência. O hospital quer estar junto dando a sua contribuição. Já temos o local que o Pronto Atendimento será instalado em Água Clara. Já está pronto, só estamos adequando o local. Já realizamos reuniões com as equipes médicas para montar o serviço. Esperamos que dê certo para que possamos trabalhar outras unidades no futuro.