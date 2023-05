Hospital Auxiliadora completa 104 anos em Três Lagoas

Construído em 1919 por meio do esforço e união de um grupo de pessoas da própria comunidade, o Hospital Auxiliadora foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Corrêa, bispo da diocese e governador do estado de Mato Grosso.

Em 1927 fora criada a fundação da associação beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico, no ano seguinte a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente.

Solicitadas pelo bispo diocesano D. Antônio de almeida lustrosa, as irmãs da congregação filhas de Maria Auxiliadora (da qual originou-se o nome do hospital) chegaram até a cidade em meados de agosto para tomar conta da instituição.

Passado todos esses anos, o hospital também se modernizou, tanto na parte de atendimento, equipamentos, serviços oferecidos, e também na gestão hospitalar. Atualmente, é administrado por Marcus Antônio Calderón e que conta também como o apoio do diretor técnico, Delso Nascimento.

O Hospital Auxiliadora conta com 900 funcionários e mais de 200 médicos. Tem uma estrutura com 200 leitos, e a cada ano busca novas melhorias.

